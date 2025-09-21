Concert de chant Malicorne Ecole de musique CAP Val de Saône Auxonne

Concert de chant Malicorne Ecole de musique CAP Val de Saône Auxonne dimanche 21 septembre 2025.

Concert de chant Malicorne Dimanche 21 septembre, 20h00 Ecole de musique CAP Val de Saône Côte-d’Or

Accès libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T20:00:00 – 2025-09-21T22:00:00

Fin : 2025-09-21T20:00:00 – 2025-09-21T22:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, assistez à un concert gratuit qui fait suite au stage de découverte de chants Malicorne animé par Jean-Jacques Dorier. Au cours de cette restitution, quelques morceaux de musique seront interprétés par la classe de Nickelharpa de l’atelier Karovan de Dole, dirigé par Annette Osan.

Ecole de musique CAP Val de Saône Ancienne route nationale 21130 Auxonne Auxonne 21130 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, assistez à un concert gratuit qui fait suite au stage de découverte de chants Malicorne animé par Jean-Jacques Dorier. Au cours de cette quelques…

© Christine Nicolas