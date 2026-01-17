Concert de chant – Musiques actuelles, Conservatoire de l’Odyssée, Dreux
Concert de chant – Musiques actuelles Jeudi 22 janvier, 19h00 Conservatoire de l'Odyssée Eure-et-Loir
Entrée libre et gratuite
Venez écouter les élèves de chant, spécialité musiques actuelles, lors d’un petit concert en salle Poulenc.
Classe de Delphine Malglaive
Accompagnement : Aroïa Macuso Jauregui
Conservatoire de l'Odyssée 1 Place Mésirard 28100 Dreux
