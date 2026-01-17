Concert de chant – Musiques actuelles, Conservatoire de l’Odyssée, Dreux

Concert de chant – Musiques actuelles Jeudi 22 janvier, 19h00 Conservatoire de l’Odyssée Eure-et-Loir

Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-01-22T19:00:00+01:00 – 2026-01-22T20:00:00+01:00

Fin : 2026-01-22T19:00:00+01:00 – 2026-01-22T20:00:00+01:00

Venez écouter les élèves de chant, spécialité musiques actuelles, lors d’un petit concert en salle Poulenc.

Classe de Delphine Malglaive

Accompagnement : Aroïa Macuso Jauregui

Conservatoire de l’Odyssée 1 Place Mésirard 28100 Dreux​ Dreux 28100 Centre-Ville Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 0237826827 https://conservatoire.dreux-agglomeration.fr/ https://www.facebook.com/ConservatoireAggloPaysdeDreux;https://www.instagram.com/conservatoire.agglodreux/ Conservatoire classé à Rayonnement Intercommunal (CRI) de l’Agglo du Pays de Dreux

Agglo du Pays de Dreux – Illustrations : DR