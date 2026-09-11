CONCERT DE CHANT POLYPHONIQUE au bourg Maillères
dimanche 4 octobre 2026 · au bourg · Maillères
Informations pratiques
Maillères
CONCERT DE CHANT POLYPHONIQUE
au bourg Eglise Maillères Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 17:00:00
fin : 2026-10-04 18:00:00
Date(s) :
2026-10-04
Le DUO TIU pratique des chants polyphoniques.
Différents répertoires seront proposés en passant de l’occitan-gascon au géorgien ou encore de la séfarade au portugais…
Entrée libre, participation au chapeau.
Nous espérons vous retrouver nombreux pour partager avec nous cette belle découverte. .
au bourg Eglise Maillères 40120 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 06 83 71
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English : CONCERT DE CHANT POLYPHONIQUE
L’événement CONCERT DE CHANT POLYPHONIQUE Maillères a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Cœur Haute Lande
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