CONCERT DE CHANT POLYPHONIQUE au bourg Maillères

Informations pratiques

Maillères

CONCERT DE CHANT POLYPHONIQUE

au bourg Eglise Maillères Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 17:00:00

fin : 2026-10-04 18:00:00

Date(s) :

2026-10-04

Le DUO TIU pratique des chants polyphoniques.

Différents répertoires seront proposés en passant de l’occitan-gascon au géorgien ou encore de la séfarade au portugais…

Entrée libre, participation au chapeau.

Nous espérons vous retrouver nombreux pour partager avec nous cette belle découverte. .

au bourg Eglise Maillères 40120 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 06 83 71

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English : CONCERT DE CHANT POLYPHONIQUE

L’événement CONCERT DE CHANT POLYPHONIQUE Maillères a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Cœur Haute Lande