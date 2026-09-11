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CONCERT DE CHANT POLYPHONIQUE au bourg Maillères

dimanche 4 octobre 2026 · au bourg · Maillères

CONCERT DE CHANT POLYPHONIQUE au bourg Maillères

Informations pratiques

Début
dimanche 4 octobre 2026
Fin
dimanche 4 octobre 2026
Heure de début
17:00:00
Lieu
au bourg
Adresse
Eglise
Ville
40120 Maillères
Département
Landes
Tarif

Maillères

CONCERT DE CHANT POLYPHONIQUE

au bourg Eglise Maillères Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 17:00:00
fin : 2026-10-04 18:00:00

Date(s) :
2026-10-04

Le DUO TIU pratique des chants polyphoniques.

Différents répertoires seront proposés en passant de l’occitan-gascon au géorgien ou encore de la séfarade au portugais…

Entrée libre, participation au chapeau.

Nous espérons vous retrouver nombreux pour partager avec nous cette belle découverte.   .

au bourg Eglise Maillères 40120 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 06 83 71 

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English : CONCERT DE CHANT POLYPHONIQUE

L’événement CONCERT DE CHANT POLYPHONIQUE Maillères a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Cœur Haute Lande

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