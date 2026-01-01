Concert de Chants A Cappella Coësmes

Concert de Chants A Cappella

1 Rue des Ardoisières Coësmes Ille-et-Vilaine

Début : 2026-01-17 20:30:00

fin : 2026-01-17 22:30:00

2026-01-17

Au Bistrot Lab’

Les Mouches qui Miaulent est un trio de chants polyphoniques a cappella accompagnés de percussions corporelles. Des plaines bulgares, aux montagnes d’Afrique du Nord en passant par les tempêtes bretonnes, venez prendre part à cet envol musical.

Restauration Panino .

1 Rue des Ardoisières Coësmes 35134 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 40 65 01 79

