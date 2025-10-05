Concert de chants basques avec le chœur d’hommes Oldarra Église Saint-Laurent Cambo-les-Bains
Concert de chants basques avec le chœur d’hommes Oldarra Église Saint-Laurent Cambo-les-Bains dimanche 5 octobre 2025.
Concert de chants basques avec le chœur d’hommes Oldarra
Église Saint-Laurent Place de l’Église Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-05
fin : 2025-10-05
Date(s) :
2025-10-05
À l’occasion de la 22ème édition de la fête du gâteau basque.
Réservation fortement conseillée, billets en prévente à l’Office de tourisme de Cambo-les-Bains à partir du 8 septembre ou sur place le jour du concert. .
Église Saint-Laurent Place de l’Église Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 70 25
English : Concert de chants basques avec le chœur d’hommes Oldarra
German : Concert de chants basques avec le chœur d’hommes Oldarra
Italiano :
Espanol : Concert de chants basques avec le chœur d’hommes Oldarra
L’événement Concert de chants basques avec le chœur d’hommes Oldarra Cambo-les-Bains a été mis à jour le 2025-08-29 par OT Cambo les Bains