Concert de chants basques avec le chœur d’hommes Oldarra Église Saint-Laurent Cambo-les-Bains

Concert de chants basques avec le chœur d’hommes Oldarra Église Saint-Laurent Cambo-les-Bains dimanche 5 octobre 2025.

Concert de chants basques avec le chœur d’hommes Oldarra

Église Saint-Laurent Place de l’Église Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-05

fin : 2025-10-05

Date(s) :

2025-10-05

À l’occasion de la 22ème édition de la fête du gâteau basque.

Réservation fortement conseillée, billets en prévente à l’Office de tourisme de Cambo-les-Bains à partir du 8 septembre ou sur place le jour du concert. .

Église Saint-Laurent Place de l’Église Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 70 25

English : Concert de chants basques avec le chœur d’hommes Oldarra

German : Concert de chants basques avec le chœur d’hommes Oldarra

Italiano :

Espanol : Concert de chants basques avec le chœur d’hommes Oldarra

L’événement Concert de chants basques avec le chœur d’hommes Oldarra Cambo-les-Bains a été mis à jour le 2025-08-29 par OT Cambo les Bains