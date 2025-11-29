Concert de chants basques Bardos
Concert de chants basques Bardos samedi 29 novembre 2025.
Concert de chants basques
Eglise Bardos Pyrénées-Atlantiques
Assistez au concert du chœur Ahoz, comptant actuellement 15 chanteurs, tous originaires des provinces du Labourd et de Basse-Navarre .
Ils partageront la scène avec le choeur mixte Atsulai, originaire d’Ainhoa.
Leur répertoire est composé en majorité de chants traditionnels et contemporains qui peuvent parfois être accompagnés à la guitare. .
Eglise Bardos 64520 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 56 03 49 bidache@otpaysbasque.com
