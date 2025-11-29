Concert de chants basques Bardos

Concert de chants basques Bardos samedi 29 novembre 2025.

Concert de chants basques

Eglise Bardos Pyrénées-Atlantiques

Assistez au concert du chœur Ahoz, comptant actuellement 15 chanteurs, tous originaires des provinces du Labourd et de Basse-Navarre .

Ils partageront la scène avec le choeur mixte Atsulai, originaire d’Ainhoa.

Leur répertoire est composé en majorité de chants traditionnels et contemporains qui peuvent parfois être accompagnés à la guitare. .

Eglise Bardos 64520 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 56 03 49 bidache@otpaysbasque.com

