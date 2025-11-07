Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concert de chants basques et corses Alte Voce et Nekez Ari Ispoure vendredi 7 novembre 2025.

Salle Faustin Bentaberry Ispoure Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2025-11-07
fin : 2025-11-07

2025-11-07

Chants, musiques et polyphonies de Corse et choeurs basques Nekez Ari   .

Salle Faustin Bentaberry Ispoure 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 03 57 

