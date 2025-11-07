Concert de chants basques et corses Alte Voce et Nekez Ari Ispoure
Concert de chants basques et corses Alte Voce et Nekez Ari
Salle Faustin Bentaberry Ispoure Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
2025-11-07
2025-11-07
2025-11-07
Chants, musiques et polyphonies de Corse et choeurs basques Nekez Ari .
Salle Faustin Bentaberry Ispoure 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 03 57
