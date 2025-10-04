Concert de chants béarnais et trompes de chasse Saint-Loubouer

Concert de chants béarnais et trompes de chasse Saint-Loubouer samedi 4 octobre 2025.

Concert de chants béarnais et trompes de chasse

Eglise Saint-Loubouer Landes

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-04

fin : 2025-10-04

Date(s) :

2025-10-04

Concert de chants béarnais (chanteurs vignerons du Vic-Bilh) et trompes de chasse (Rallye trompes du Madiran) à l’église de Saint-Loubouer le 04/10 à 20h30.

entrée 10e, réservations au 06 81 94 03 93 .

Eglise Saint-Loubouer 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 94 03 93

English : Concert de chants béarnais et trompes de chasse

German : Concert de chants béarnais et trompes de chasse

Italiano :

Espanol : Concert de chants béarnais et trompes de chasse

L’événement Concert de chants béarnais et trompes de chasse Saint-Loubouer a été mis à jour le 2025-09-22 par Tourisme Aire Eugénie