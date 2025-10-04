Concert de chants béarnais et trompes de chasse Saint-Loubouer
Concert de chants béarnais et trompes de chasse Saint-Loubouer samedi 4 octobre 2025.
Eglise Saint-Loubouer
Concert de chants béarnais (chanteurs vignerons du Vic-Bilh) et trompes de chasse (Rallye trompes du Madiran) à l’église de Saint-Loubouer le 04/10 à 20h30.
entrée 10e, réservations au 06 81 94 03 93 .
Eglise Saint-Loubouer 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 94 03 93
