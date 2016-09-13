Informations pratiques

Le Drennec

Concert de chants celtes et spirituels avec Natta à la Chapelle de Loc Mazé

Lieu-dit Chapelle de Loc Maze Chapelle de Loc-Mazé Le Drennec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 16:00:00

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

Venez partager un moment de musique et de sérénité avec le duo Natta, composé de Nathalie Balzeau et Tara Mackinney. Au programme des chants celtes et spirituels dans le cadre paisible de la Chapelle de Loc Mazé, au Drennec.

Samedi 13 septembre à 16h

Chapelle de Loc Mazé Le Drennec

️ Participation libre au profit de Médecins Sans Frontières.

Une belle occasion de découvrir des chants empreints d’émotion tout en soutenant une cause solidaire. .

Lieu-dit Chapelle de Loc Maze Chapelle de Loc-Mazé Le Drennec 29860 Finistère Bretagne +33 2 98 04 70 93

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English :

L’événement Concert de chants celtes et spirituels avec Natta à la Chapelle de Loc Mazé Le Drennec a été mis à jour le 2026-08-21 par OT PAYS DES ABERS