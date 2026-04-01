Concert de chants corses avec I Cantarini Église Saint-Hippolyte Vivoin
Concert de chants corses avec I Cantarini Église Saint-Hippolyte Vivoin dimanche 26 avril 2026.
Vivoin
Concert de chants corses avec I Cantarini
Église Saint-Hippolyte Rue de Meurcé Vivoin Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 15:30:00
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-26
Organisé par le Centre d’Animation Patrimonial de Vivoin.
Le dimanche 26 avril à 15h30, le Centre d’Animation Patrimonial de Vivoin vous invite à un concert de chants corses avec I Cantarini en l’Église Saint-Hippolyte de Vivoin.
Entrée au chapeau. .
Église Saint-Hippolyte Rue de Meurcé Vivoin 72170 Sarthe Pays de la Loire +33 6 25 99 79 71
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English :
Organized by the Centre d’Animation Patrimonial de Vivoin.
L’événement Concert de chants corses avec I Cantarini Vivoin a été mis à jour le 2026-04-14 par OT des Alpes Mancelles