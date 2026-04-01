Concert de chants corses avec I Cantarini Église Saint-Hippolyte Vivoin

Vivoin

Concert de chants corses avec I Cantarini

Église Saint-Hippolyte Rue de Meurcé Vivoin Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 15:30:00

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

Organisé par le Centre d’Animation Patrimonial de Vivoin.

Le dimanche 26 avril à 15h30, le Centre d’Animation Patrimonial de Vivoin vous invite à un concert de chants corses avec I Cantarini en l’Église Saint-Hippolyte de Vivoin.

Entrée au chapeau. .

Église Saint-Hippolyte Rue de Meurcé Vivoin 72170 Sarthe Pays de la Loire +33 6 25 99 79 71

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Organized by the Centre d’Animation Patrimonial de Vivoin.

L’événement Concert de chants corses avec I Cantarini Vivoin a été mis à jour le 2026-04-14 par OT des Alpes Mancelles