Concert de chants Corses Fiuminale Place de la Liberté Orgon

Lundi 10 novembre 2025 à partir de 20h. Place de la Liberté Eglise Notre-Dame de l’Assomption Orgon Bouches-du-Rhône

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

Début : 2025-11-10 20:00:00

fin : 2025-11-10

2025-11-10

Fiuminale, c’est la rencontre de deux voix d’exception, celles de Maxime Merlandi et Jean-Philippe Guissani, anciens membres de l’ensemble polyphonique corse Barbara Furtuna.

Après plus de vingt ans de scène et des centaines de concerts à travers le monde, ils se retrouvent pour partager les chants qui ont marqué leur parcours chants traditionnels, sacrés et créations originales.

Leur duo nous raconte la Corse authentique, loin des clichés, à travers une amitié de plus de 40 ans et une émotion musicale rare. .

Place de la Liberté Eglise Notre-Dame de l’Assomption Orgon 13660 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 95 37 64 21

