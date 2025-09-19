Concert de chants de la liturgie orthodoxe Chabrillan
Concert de chants de la liturgie orthodoxe Chabrillan vendredi 19 septembre 2025.
Concert de chants de la liturgie orthodoxe
Eglise Saint Pierre Chabrillan Drôme
Chants de la liturgie orthodoxe de tradition slave
Eglise Saint Pierre Chabrillan 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 30 02 37 44 convivia.musica@gmail.com
English :
Songs from the Slavonic Orthodox liturgy
German :
Gesänge aus der orthodoxen Liturgie der slawischen Tradition
Italiano :
Canti della liturgia slavo-ortodossa
Espanol :
Canciones de la liturgia ortodoxa eslava
