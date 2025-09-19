Concert de chants de la liturgie orthodoxe Chabrillan

Concert de chants de la liturgie orthodoxe

Eglise Saint Pierre Chabrillan Drôme

Tarif : – – EUR

libre participation

Début : 2025-09-19 20:00:00
fin : 2025-09-19 21:00:00

2025-09-19

Chants de la liturgie orthodoxe de tradition slave
Eglise Saint Pierre Chabrillan 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 30 02 37 44  convivia.musica@gmail.com

English :

Songs from the Slavonic Orthodox liturgy

German :

Gesänge aus der orthodoxen Liturgie der slawischen Tradition

Italiano :

Canti della liturgia slavo-ortodossa

Espanol :

Canciones de la liturgia ortodoxa eslava

