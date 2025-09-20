Concert de chants de marins Église de Norrey-en-Bessin Norrey-en-Bessin

Concert de chants de marins Samedi 20 septembre, 17h00 Église de Norrey-en-Bessin Calvados

Durée 1h30.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T17:00:00 – 2025-09-20T18:30:00

Fin : 2025-09-20T17:00:00 – 2025-09-20T18:30:00

Concert de chants de marins, classés au patrimoine, par la chorale « De Si De La » de Cheux sous la direction de Madame Fiéffé.

Église de Norrey-en-Bessin Rue de l’oratoire, 14740 Saint-Manvieu-Norrey Norrey-en-Bessin 14740 Calvados Normandie http://www.saintmanvieunorrey.fr Cet édifice classé date du XIIIe siècle. Il a été appelé « la cathédrale des labours » par Monseigneur Picaud évêque de Bayeux grâce, entre autres, à ses belles proportions, à ses sculptures, à sa qualité acoustique, … Une galerie circulaire fait le tour derrière le chœur et comprend des éléments architecturaux remarquables : un bas relief ciselé représentant le massacre des Saints innocents, le mystère de l’eucharistie avec une vigne, des personnages, des animaux en dentelle de pierre, … Très endommagé par les bombardements de la dernière guerre, il a été reconstruit par les Beaux-arts. Une légende nous raconte l’histoire de sa création.

Madame LANDRON