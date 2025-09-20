Concert de chants de marins et de mariniers Musée du touage Bellicourt

Concert de chants de marins et de mariniers Musée du touage Bellicourt samedi 20 septembre 2025.

Concert de chants de marins et de mariniers Samedi 20 septembre, 14h30, 16h30 Musée du touage Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T15:30:00

Fin : 2025-09-20T16:30:00 – 2025-09-20T17:30:00

Autour du musée du Touage, venez écouter la chorale des Gabiers de la Lys de la commune de Merville, ils interpréteront des chants connus et moins connus de la vie des gens de la voie d’eau et des marins . Pour l’occasion le musée du Touage sera en accès gratuite. Venez en famille ou entre amis profiter de cette animation originale sur le site de Riqueval !

Musée du touage Hameau de Riqueval – RD 1044 – 02420 Bellicourt Bellicourt 02420 Aisne Hauts-de-France 03 23 09 37 28 http://www.cc-vermandois.com Découvrez en famille ce musée original aménagé dans un toueur datant de 1910. Cet ancien bateau treuil électrique restauré dans les règles de l’art est un véritable lieu de rencontres et témoignages de mariniers et « gens de la voie d’eau ». Accessible à tous, petits et grands, le Musée du Touage vous raconte l’histoire du Canal de Saint-Quentin et de ses différentes techniques de traction d’hier à aujourd’hui, le fonctionnement du toueur, les gestes et le quotidien de l’agent du touage et du marinier, la vie autour du canal… Poursuivez votre visite et descendez jusqu’aux abords du canal de Saint-Quentin où se trouve l’un des ouvrages d’art le plus important du réseau navigable français, le Grand Souterrain de Riqueval, long de 5670m.

© Crédit photo : Office de tourisme du Pays du Vermandois

Autour du musée du Touage, venez écouter la chorale des Gabiers de la Lys de la commune de Merville, ils interpréteront des chants connus et moins connus de la vie des gens de la voie d’eau et des .…

Gabiers de la Lys et Office de tourisme du Pays du Vermandois