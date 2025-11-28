Concert de chants de Noël Bergheim

Chorale éphémère chants de Noël

Place du Dr Pierre Walter Bergheim Haut-Rhin

Début : Vendredi 2025-11-28 18:00:00

2025-11-28 2025-12-03 2025-12-06

Sur la place centrale de la ville, retrouvez une chorale et ses chants de Noël pour vous plonger encore plus dans l’ambiance féerique du marché de noël.

Envie de profiter de chants de noël ? C'est possible en cette soirée de décembre, sur la place centrale de Bergheim, grâce aux voix d'une chorale spécialement présente sur place le temps du marché de noël.

Place du Dr Pierre Walter Bergheim 68750 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 73 23 23

English :

On the central square of the city, you will find a choir and its Christmas carols to immerse yourself even more in the magical atmosphere of the Christmas market.

German :

Auf dem zentralen Platz der Stadt treffen Sie auf einen Chor und seine Weihnachtslieder, um noch mehr in die märchenhafte Atmosphäre des Weihnachtsmarktes einzutauchen.

Italiano :

Nella piazza centrale della città, un coro intonerà canti natalizi per immergervi ancora di più nella magica atmosfera del mercatino di Natale.

Espanol :

En la plaza central de la ciudad, un coro cantará villancicos para sumergirse aún más en el ambiente mágico del mercado navideño.

L’événement Chorale éphémère chants de Noël Bergheim a été mis à jour le 2025-10-29 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr