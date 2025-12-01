Concert de chants de Noël d’antan par la chorale Scamelvilla Honfleur
Place Saint-Léonard Honfleur Calvados
Début : 2025-12-21 15:00:00
Concert de chants de Noël d’antan dimanche 21 décembre 2025 à 15h en l’église Saint-Léonard de Honfleur par la chorale Scamelvilla
Gratuit .
Place Saint-Léonard Honfleur 14600 Calvados Normandie contact@chorale-scamelvilla.com
English : Concert de chants de Noël d’antan par la chorale Scamelvilla
The Scamelvilla choir from Equemauville will perform an all-Christmas concert in Honfleur’s Saint Léonard church
The choir has been in existence for over twenty-five years, and now numbers around fifty singers.
