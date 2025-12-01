Concert de chants de Noël donné par la Pré-Manécanterie… Colmar
Concert de chants de Noël donné par la Pré-Manécanterie…
28 rue Sandherr Colmar Haut-Rhin
Début : Vendredi 2025-12-12 20:00:00
fin : 2025-12-12 21:00:00
2025-12-12
Des voix d’enfants interprétant un répertoire de Noël.
Concert donné par la Pré-Manécanterie et le Chœur de Garçons de Saint-Jean en partenariat avec les Cordes du conservatoire de Colmar 0 .
28 rue Sandherr Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 6 80 00 60 54 contact@manecanterie.fr
English :
Children’s voices interpreting a Christmas repertoire.
German :
Kinderstimmen, die ein weihnachtliches Repertoire vortragen.
Italiano :
Voci di bambini che interpretano un repertorio natalizio.
Espanol :
Voces infantiles interpretando un repertorio navideño.
