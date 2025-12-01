Concert de chants de Noël donné par la Pré-Manécanterie… Colmar

28 rue Sandherr Colmar Haut-Rhin

Début : Vendredi 2025-12-12 20:00:00

fin : 2025-12-12 21:00:00

2025-12-12

Des voix d’enfants interprétant un répertoire de Noël.

Concert donné par la Pré-Manécanterie et le Chœur de Garçons de Saint-Jean en partenariat avec les Cordes du conservatoire de Colmar 0 .

28 rue Sandherr Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 6 80 00 60 54 contact@manecanterie.fr

English :

Children’s voices interpreting a Christmas repertoire.

German :

Kinderstimmen, die ein weihnachtliches Repertoire vortragen.

Italiano :

Voci di bambini che interpretano un repertorio natalizio.

Espanol :

Voces infantiles interpretando un repertorio navideño.

