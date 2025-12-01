Concert de chants de Noël Fours-en-Vexin Vexin-sur-Epte
Concert de chants de Noël Fours-en-Vexin Vexin-sur-Epte dimanche 14 décembre 2025.
Concert de chants de Noël
Fours-en-Vexin Eglise Sainte-Trinité Saint-Sauveur Vexin-sur-Epte Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-14 16:00:00
fin : 2025-12-14
Date(s) :
2025-12-14
Ce concert est organisé par l’association Les Amis de l’église de Fours-en-Vexin en collaboration avec la chorale Chorus Semper Viret, qui viendra vous chanter les plus beaux chants de Noël.
Les fonds récoltés lors de ce concert iront à la Fondation du Patrimoine pour la rénovation de l’église de Fours-en-Vexin.
Pour en savoir plus 09 72 96 17 67 johnds@orange.fr .
Fours-en-Vexin Eglise Sainte-Trinité Saint-Sauveur Vexin-sur-Epte 27630 Eure Normandie +33 9 72 96 17 67 johnds@orange.fr
English : Concert de chants de Noël
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Concert de chants de Noël Vexin-sur-Epte a été mis à jour le 2025-10-21 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération