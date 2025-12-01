Concert de chants de Noël Fours-en-Vexin Vexin-sur-Epte

Concert de chants de Noël

Fours-en-Vexin Eglise Sainte-Trinité Saint-Sauveur Vexin-sur-Epte Eure

Début : 2025-12-14 16:00:00

fin : 2025-12-14

2025-12-14

Ce concert est organisé par l’association Les Amis de l’église de Fours-en-Vexin en collaboration avec la chorale Chorus Semper Viret, qui viendra vous chanter les plus beaux chants de Noël.

Les fonds récoltés lors de ce concert iront à la Fondation du Patrimoine pour la rénovation de l’église de Fours-en-Vexin.

Pour en savoir plus 09 72 96 17 67 johnds@orange.fr .

