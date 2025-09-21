Concert de Chants du Monde Place de l’église Chevagny-sur-Guye

Concert de Chants du Monde Place de l'église Chevagny-sur-Guye dimanche 21 septembre 2025.

Place de l’église Le Bourg Chevagny-sur-Guye Saône-et-Loire

Début : 2025-09-21 17:30:00

fin : 2025-09-21 19:00:00

2025-09-21

Concert-rencontre de 3 ateliers vocaux de musiques du monde et afro-colombienne

Vocalités et Sonora du CRR de Chalon-sur-Saône et Décidéla de Chevagny-sur-Guye.

Manifestation organisée dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine.

L’été et ses festivals n’est pas encore terminé que l’automne promet de beaux moments artistiques et festifs!

Après le festival Chevagny Passions Voyages, le Foyer Rural de Chevagny-sur-Guye (71220) organise un concert-rencontre autour de chants afro-colombiens et de chants du monde.

Un partenariat a débuté la saison passée entre les ateliers Vocalités et Sonora du Conservatoire Régional de Chalon sur Saône et l’atelier chanson du petit village de Chevagny-sur-Guye.

Le public pourra également profiter de cette journée pour participer aux visites patrimoniales et animations organisées dans le village voisin de St Marcelin de Cray. .

Place de l’église Le Bourg Chevagny-sur-Guye 71220 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 83 05 83 69

