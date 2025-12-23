Concert de chants et piano

Rue Principale Morsbronn-les-Bains Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-02-28 20:00:00

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28

Un concert mêlant chants et piano, autour d’un répertoire varié avec l’ensemble vocal d’adultes de l’école de musique et de danse de Haguenau ainsi que le pianiste Francis WIRTH.

Assistez à un concert mêlant chants et piano, autour d’un répertoire varié avec l’ensemble vocal d’adultes de l’école de musique et de danse de Haguenau ainsi que le pianiste Francis WIRTH. 0 .

Rue Principale Morsbronn-les-Bains 67360 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 09 30 18 mairie@morsbronn-les-bains.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A concert combining song and piano, featuring a varied repertoire with the adult vocal ensemble from the Haguenau music and dance school and pianist Francis WIRTH.

L’événement Concert de chants et piano Morsbronn-les-Bains a été mis à jour le 2025-12-23 par Office de tourisme de l’Alsace Verte