Concert de chants et piano Morsbronn-les-Bains

Rue Principale Morsbronn-les-Bains Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Un concert mêlant chants et piano, autour d’un répertoire varié avec l’ensemble vocal d’adultes de l’école de musique et de danse de Haguenau ainsi que le pianiste Francis WIRTH.
Rue Principale Morsbronn-les-Bains 67360 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 09 30 18 mairie@morsbronn-les-bains.fr
English :
A concert combining song and piano, featuring a varied repertoire with the adult vocal ensemble from the Haguenau music and dance school and pianist Francis WIRTH.
