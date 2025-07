Concert de chants La Couvertoirade

Concert de chants La Couvertoirade lundi 25 août 2025.

Concert de chants

La Bourg La Couvertoirade Aveyron

2025-08-25

fin : 2025-08-25

2025-08-25

Par les Ménéstrels de Coeur, Anne et Stéphane Pernice

Ils vous proposent leur répertoire de chants de Troubadours et de Pèlerins interprétés sur instruments « copies d'époque », le luth, la vièle et la citole.

A 16h en l'église et sur le parvis .

La Bourg La Couvertoirade 12230 Aveyron Occitanie +33 5 65 58 55 59

By Les Ménéstrels de Coeur, Anne and Stéphane Pernice

Von den Ménéstrels de Coeur, Anne und Stéphane Pernice

Di Les Ménéstrels de Coeur, Anne e Stéphane Pernice

Por Les Ménéstrels de Coeur, Anne y Stéphane Pernice

