Concert de chants lyriques Metz est Wunderbar Hôtel de Ville de Metz Metz

Concert de chants lyriques Metz est Wunderbar

Hôtel de Ville de Metz 1 place d’Armes J. F. Blondel BP 21025 Metz Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-01-24 17:00:00

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-24

Célébrer l’amitié franco-allemande autour d’un programme musical sans frontières.

Compositeurs allemands ayant fait carrière en France (Offenbach), compositeurs allemands traitant de sujets français (Meyerbeer, Offenbach d’après Jean de la Fontaine), opéras pouvant être chantés en allemand et en français (La Veuve joyeuse, Iphigénie en Aulide), compositeurs français traitant de sujets allemands (Gounod d’après Goethe)…

Classe de chant de Juan Carlos Morales et Aurélie Bègue.

Au programme

Strauss Die Fledermaus Chacun à son goût

Offenbach Le rat de ville et le rat de champs

Offenbach La vie parisienne Duo gantière/bottier

Gluck Iphigénie en Aulide Air de Clytemnestre

Fauré/Messager Souvenirs de Bayreuth

Offenbach La Belle Hélène Trio patriotique

Meyerbeer Les Huguenots Air d’Urbain

Lehar La veuve joyeuse L’heure exquise

Gounod Faust Scène de l’église

Beethoven/P.Dac et F.Blanche La pince à linge

Dans le cadre de Metz est WunderbarTout public

0 .

Hôtel de Ville de Metz 1 place d’Armes J. F. Blondel BP 21025 Metz 57036 Moselle Grand Est

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Celebrating Franco-German friendship with a musical program that knows no borders.

German composers who made their careers in France (Offenbach), German composers dealing with French subjects (Meyerbeer, Offenbach after Jean de la Fontaine), operas that can be sung in German and French (La Veuve joyeuse, Iphigénie en Aulide), French composers dealing with German subjects (Gounod after Goethe)…

Juan Carlos Morales and Aurélie Bègue’s singing class.

Program:

Strauss: Die Fledermaus Chacun à son goût

Offenbach: Le rat de ville et le rat de champs

Offenbach: La vie parisienne Duo gantière/bottier

Gluck: Iphigénie en Aulide Air de Clytemnestre

Fauré/Messager: Souvenirs de Bayreuth

Offenbach: La Belle Hélène Trio patriotique

Meyerbeer: Les Huguenots Air d’Urbain

Lehar: The Merry Widow L’heure exquise

Gounod: Faust Church scene

Beethoven/P.Dac et F.Blanche La pince à linge

As part of Metz est Wunderbar

L’événement Concert de chants lyriques Metz est Wunderbar Metz a été mis à jour le 2026-01-19 par AGENCE INSPIRE METZ