Concert de chants lyriques Metz est Wunderbar Hôtel de Ville de Metz Metz

Hôtel de Ville de Metz 1 place d’Armes J. F. Blondel BP 21025 Metz Moselle
Samedi 2026-01-24 17:00:00
Célébrer l’amitié franco-allemande autour d’un programme musical sans frontières.
Compositeurs allemands ayant fait carrière en France (Offenbach), compositeurs allemands traitant de sujets français (Meyerbeer, Offenbach d’après Jean de la Fontaine), opéras pouvant être chantés en allemand et en français (La Veuve joyeuse, Iphigénie en Aulide), compositeurs français traitant de sujets allemands (Gounod d’après Goethe)…
Classe de chant de Juan Carlos Morales et Aurélie Bègue.
Au programme
Strauss Die Fledermaus Chacun à son goût
Offenbach Le rat de ville et le rat de champs
Offenbach La vie parisienne Duo gantière/bottier
Gluck Iphigénie en Aulide Air de Clytemnestre
Fauré/Messager Souvenirs de Bayreuth
Offenbach La Belle Hélène Trio patriotique
Meyerbeer Les Huguenots Air d’Urbain
Lehar La veuve joyeuse L’heure exquise
Gounod Faust Scène de l’église
Beethoven/P.Dac et F.Blanche La pince à linge
Dans le cadre de Metz est WunderbarTout public
English :
Celebrating Franco-German friendship with a musical program that knows no borders.
German composers who made their careers in France (Offenbach), German composers dealing with French subjects (Meyerbeer, Offenbach after Jean de la Fontaine), operas that can be sung in German and French (La Veuve joyeuse, Iphigénie en Aulide), French composers dealing with German subjects (Gounod after Goethe)…
Juan Carlos Morales and Aurélie Bègue’s singing class.
Program:
Strauss: Die Fledermaus Chacun à son goût
Offenbach: Le rat de ville et le rat de champs
Offenbach: La vie parisienne Duo gantière/bottier
Gluck: Iphigénie en Aulide Air de Clytemnestre
Fauré/Messager: Souvenirs de Bayreuth
Offenbach: La Belle Hélène Trio patriotique
Meyerbeer: Les Huguenots Air d’Urbain
Lehar: The Merry Widow L’heure exquise
Gounod: Faust Church scene
Beethoven/P.Dac et F.Blanche La pince à linge
As part of Metz est Wunderbar
