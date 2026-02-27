Concert de chants marins par les Gabiers d’Artimon de Lorient Bignan
Concert de chants marins par les Gabiers d’Artimon de Lorient Bignan dimanche 8 mars 2026.
salle des fêtes Jean-Christophe Queff Bignan Morbihan
Tarif : – –
2026-03-08
A 16h.
Tarif 12 € la place (prévente en mairie de Bignan)
Les bénéfices de ce concert seront destinés à financer une partie des travaux de rénovation de l’église. .
salle des fêtes Jean-Christophe Queff Bignan 56500 Morbihan Bretagne +33 2 97 60 02 98
