Concert de chants polyphoniques béarnaise Rue de la Cathédrale Oloron-Sainte-Marie

Concert de chants polyphoniques béarnaise

Cathédrale Sainte-Marie Oloron-Sainte-Marie

Tarif : – – EUR

Date : 2026-02-28

Début : 2026-02-28

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28

Un beau moment de musique, mais aussi d’émotions et de partage, avec les groupes Los amics de la Shuqueta, Escotatz, Mesclanha, ENA’spa. Le concert sera suivi par une Cantèra chez Chabanne, le café d’en face ! .

+33 6 07 65 46 96

English : Concert de chants polyphoniques béarnaise

