Concert de Chants Polyphoniques Corses Dannemarie

Concert de Chants Corses dans l’église Saint Léonard de Dannemarie

Concert de chants polyphoniques corses en l’église Saint Léonard de Dannemarie (68)

Pourquoi la Corse

Lors de la Grande Guerre, l’île de beauté avait pris une part importante à la défense de la France en envoyant un large contingent en métropole pour faire barrière à l’envahisseur. Beaucoup de ces jeunes combattants, arrachés à leur terre natale, vont se retrouver dans les montagnes des Vosges où ils connaîtront les souffrances liées à la vie du front. En effet, environ 11000 jeunes Corses ne sont jamais rentrés chez eux et reposent maintenant sur le continent. Presque 600 sont tombés dans les départements des Vosges et d’Alsace, Dans les différents cimetières militaires de la région, on ne compte pas moins de 290 sépultures de combattants corses.

Pourquoi un concert

Pour rendre hommage aux Poilus tombés et plus particulièrement aux Corses, l’idée est d’organiser un concert qui s’inscrit dans l’aspiration du MHA, des Diables Bleus d’Alsace et du Souvenir français qui consiste, entre autres, à entretenir le devoir de mémoire.

Pourquoi le Sundgau

Le Sundgau a souvent été considéré historiquement comme un front secondaire pendant la Première Guerre mondiale, bien que ce front ait quand même connu des combats et une certaine importance stratégique, avec des tranchées, des attaques et une guerre de positions. Ces affrontements ont néanmoins fait de nombreuses victimes dans les 2 camps. Parmi elles une trentaine de corses dont certains reposent encore dans les nécropoles d’Altkirch ou de Dannemarie. Il en va de même pour les Chasseurs, également victimes de combats sur ce front, qui y sont inhumés.

Les artistes

Le groupe venant de l’île de beauté, est composé de cinq chanteurs issus de groupes très connus en Corse comme Arapa. Mené par Jacques Culioli, chanteur de renommée mondiale qui s’est déjà produit à l’Olympia, ils interpréteront des chants traditionnels de leur île, notamment des oeuvres sacrées, comme le Hosanna

voir https://www.youtube.com/watch?v=lUoMmV2tjto&list=RDlUoMmV2tjto&start_radio=1,

ou l’hymne de l’île, Dio vi salvi Régina , ainsi que d’autres chants profanes.

Pourquoi une église

Par leur acoustique, les églises permettent de magnifier les chants corses, donnant au répertoire une dimension sacrée. .

Place Thiébaut Hening Dannemarie 68210 Haut-Rhin Grand Est

