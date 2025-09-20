Concert de chants polyphoniques Hôtel de ville Segonzac

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T16:30:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-20T16:30:00 – 2025-09-20T17:00:00

Concert de chants polyphoniques – Chœur de femmes Terra Canta

Cour d’Honneur de l’Hôtel de Ville

Le chœur de femmes Terra Canta vous propose un moment musical envoûtant à travers un répertoire de chants polyphoniques, puisés dans des traditions vocales riches et variées.

Dans l’écrin de la Cour d’Honneur de l’Hôtel de Ville, laissez-vous porter par les voix puissantes et harmonieuses de ces chanteuses passionnées.

Hôtel de ville Place Jean Charbonnel, 19100 Brive-la-Gaillarde Segonzac 19310 Corrèze Nouvelle-Aquitaine 05 55 92 39 39 Le collège des Doctrinaires abrite désormais l’hôtel de ville. Datant du XVIIe siècle, la construction est en pierres de Gramont avec des éléments architecturaux remarquables : portail surmonté d’un fronton, magnifique escalier en pierre, campanile. Côté place de l’hôtel de ville, l’édifice présente une imposante façade stricte d’inspiration régionale et côté rue Charles Teyssier, on peut voir une cour d’honneur, fermée par une colonnade à chapiteaux en grès de Gramont. La cour est bordée de trois bâtiments à deux étages mansardés.

