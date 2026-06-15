Concert de chants sacrés Le choeur Jubilate Le Montat mardi 7 juillet 2026.

Le Montat

Concert de chants sacrés Le choeur Jubilate

Le Montat Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 21:00:00

fin : 2026-07-07

Date(s) :

2026-07-07

Le choeur JUBILATE est dirigé par Martine DUFOUR, cheffe de choeur, et se spécialise sur le chant sacré, en sélectionnant des oeuvres de compositeurs de toute l'Europe (russe, allemand, polonais, italien, francais…), rarement interprétées.

Le choeur JUBILATE est dirigé par Martine DUFOUR, cheffe de choeur, et se spécialise sur le chant sacré, en sélectionnant des oeuvres de compositeurs de toute l'Europe (russe, allemand, polonais, italien, francais…), rarement interprétées.

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Le Montat 46090 Lot Occitanie +33 6 81 63 68 49

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English :

The JUBILATE choir is led by Martine DUFOUR, choir director, and specializes in sacred music, selecting works by composers from all overEurope (Russian, German, Polish, Italian, French…), that are rarely performed.

L’événement Concert de chants sacrés Le choeur Jubilate Le Montat a été mis à jour le 2026-06-15 par OT Cahors Vallée du Lot