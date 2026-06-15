Concert de chants sacrés Le choeur Jubilate Le Montat
Concert de chants sacrés Le choeur Jubilate Le Montat mardi 7 juillet 2026.
Le Montat
Concert de chants sacrés Le choeur Jubilate
Le Montat Lot
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 21:00:00
fin : 2026-07-07
Date(s) :
2026-07-07
Le choeur JUBILATE est dirigé par Martine DUFOUR, cheffe de choeur, et se spécialise sur le chant sacré, en sélectionnant des oeuvres de compositeurs de toute l'Europe (russe, allemand, polonais, italien, francais…), rarement interprétées.
Le choeur JUBILATE est dirigé par Martine DUFOUR, cheffe de choeur, et se spécialise sur le chant sacré, en sélectionnant des oeuvres de compositeurs de toute l'Europe (russe, allemand, polonais, italien, francais…), rarement interprétées.
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Le Montat 46090 Lot Occitanie +33 6 81 63 68 49
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English :
The JUBILATE choir is led by Martine DUFOUR, choir director, and specializes in sacred music, selecting works by composers from all overEurope (Russian, German, Polish, Italian, French…), that are rarely performed.
L’événement Concert de chants sacrés Le choeur Jubilate Le Montat a été mis à jour le 2026-06-15 par OT Cahors Vallée du Lot
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