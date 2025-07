Concert de chants sacrés Pfaffenheim

Concert de chants sacrés Pfaffenheim dimanche 20 juillet 2025.

Concert de chants sacrés

Pfaffenheim Haut-Rhin

Concert de chants sacrés au son de l’accordéon Vivaldi, Bach, Händel, Mozart, etc. Avec Aminta Marie Dupuis au chant et Jean Martin Meyer à l’accordéon.

Pfaffenheim 68250 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 49 35 33

English :

Concert of sacred songs to the sound of the accordion: Vivaldi, Bach, Handel, Mozart, etc. With Aminta Marie Dupuis on vocals and Jean Martin Meyer on accordion.

German :

Konzert mit geistlichen Liedern zum Klang des Akkordeons: Vivaldi, Bach, Händel, Mozart usw. Mit Aminta Marie Dupuis am Gesang und Jean Martin Meyer am Akkordeon.

Italiano :

Concerto di canti sacri al suono della fisarmonica: Vivaldi, Bach, Händel, Mozart, ecc. Con Aminta Marie Dupuis alla voce e Jean Martin Meyer alla fisarmonica.

Espanol :

Concierto de canciones sacras al son del acordeón: Vivaldi, Bach, Händel, Mozart, etc. Con Aminta Marie Dupuis a la voz y Jean Martin Meyer al acordeón.

