Concert de chants Scout Eglise St Jean Baptiste Saint-Jean-de-Luz
Concert de chants Scout Eglise St Jean Baptiste Saint-Jean-de-Luz samedi 17 janvier 2026.
Concert de chants Scout
Eglise St Jean Baptiste 11 Rue de l’Église Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-17
fin : 2026-01-17
Date(s) :
2026-01-17
Par la patrouille de l’Aigle à la troupe Scout d’Europe 1ere Bayonne .
Eglise St Jean Baptiste 11 Rue de l’Église Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 10 91 79 musique-et-patrimoine@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert de chants Scout
L’événement Concert de chants Scout Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2026-01-11 par Office de Tourisme Pays Basque