Concert de chants traditionnels Esvres

Concert de chants traditionnels

Rue Nationale Esvres Indre-et-Loire

Tarif : 5 EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date :

Début : Dimanche 2025-12-07

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-07

Organisé par la ville dans le cadre du Téléthon 2025.

L’association Ad Libitum est née à CHEILLE en 1999 sous l’impulsion de quelques personnes aimant la musique et la danse. D’années en années, l’association partage ses envies et ses passions sous des formes diverses ateliers musicaux et chants.

L’association Ad Libitum est née à CHEILLE en 1999 sous l’impulsion de quelques personnes aimant la musique et la danse. D’années en années, l’association partage ses envies et ses passions sous des formes diverses ateliers musicaux et chants. 5 .

Rue Nationale Esvres 37320 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 34 35 36 communication@esvres.fr

English :

Organized by the town as part of the Telethon 2025.

The Ad Libitum association was founded in CHEILLE in 1999 by a handful of music and dance enthusiasts. Over the years, the association has shared its desires and passions through a variety of musical and singing workshops.

German :

Organisiert von der Stadt im Rahmen des Telethon 2025.

Der Verein Ad Libitum wurde 1999 in CHEILLE auf Anregung einiger Personen, die Musik und Tanz lieben, gegründet. Von Jahr zu Jahr teilt der Verein seine Wünsche und Leidenschaften in verschiedenen Formen: Musik- und Gesangsworkshops.

Italiano :

Organizzato dalla città nell’ambito di Telethon 2025.

L’associazione Ad Libitum è stata fondata a CHEILLE nel 1999 da un gruppo di persone appassionate di musica e danza. Nel corso degli anni, l’associazione ha condiviso i suoi desideri e le sue passioni in vari modi, tra cui laboratori di musica e canto.

Espanol :

Organizado por la ciudad en el marco del Teletón 2025.

La asociación Ad Libitum fue fundada en CHEILLE en 1999 por un grupo de personas apasionadas por la música y la danza. A lo largo de los años, la asociación ha compartido sus deseos y pasiones de diversas maneras, incluyendo talleres de música y canto.

