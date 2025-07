Concert de Charlotte Désirée | Rooftop 1838 Hotel Chais Monnet & Spa Cognac

Concert de Charlotte Désirée | Rooftop 1838 Hotel Chais Monnet & Spa Cognac dimanche 13 juillet 2025.

Concert de Charlotte Désirée | Rooftop 1838

Hotel Chais Monnet & Spa 50 Avenue Paul Firino Martell Cognac Charente

Début : 2025-07-13 19:00:00

fin : 2025-07-13 22:00:00

2025-07-13

Le Rooftop 1838 de l’Hôtel Chais Monnet & Spa vous invite à une soirée musicale exceptionnelle avec le duo piano voix Charlotte Désirée.

English :

Rooftop Bar 1838 at the Hôtel Chais Monnet & Spa invites you to an exceptional musical evening with acoustic duo piano voice Charlotte Désirée.

German :

Das Rooftop 1838 des Hotels Chais Monnet & Spa lädt Sie zu einem außergewöhnlichen musikalischen Abend mit dem Klavierduo und der Stimme von Charlotte Désirée ein.

Italiano :

Il Rooftop 1838 dell’Hôtel Chais Monnet & Spa vi invita a una serata musicale eccezionale con il duo pianoforte-voce Charlotte Désirée.

Espanol :

El Rooftop 1838 del Hôtel Chais Monnet & Spa le invita a una velada musical excepcional con el dúo de piano y voz Charlotte Désirée.

