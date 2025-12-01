Concert de Chœur Adhémar, la chorale Résounance et Les Baladins Au Temple Montélimar
Concert de Chœur Adhémar, la chorale Résounance et Les Baladins Au Temple Montélimar samedi 20 décembre 2025.
Concert de Chœur Adhémar, la chorale Résounance et Les Baladins
Au Temple 1 Rue Porte Neuve Montélimar Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-20 17:00:00
fin : 2025-12-20
Date(s) :
2025-12-20
La chorale réunissant le Chœur Adhémar, la Chorale Résounance et Les Baladins vous donne rendez-vous au Temple pour un moment musical chaleureux et harmonieux.
.
Au Temple 1 Rue Porte Neuve Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 09 71 tessa.vanchinhdugo@montelimar-agglo.fr
English :
The choir of Ch?ur Adhémar, Chorale Résounance and Les Baladins invites you to the Temple for a warm and harmonious musical moment.
German :
Der Chor, der den Ch?ur Adhémar, den Chorale Résounance und Les Baladins vereint, lädt Sie im Tempel zu einem warmen und harmonischen musikalischen Moment ein.
Italiano :
Il coro Ch’ur Adhémar, la Chorale Résounance e Les Baladins sono lieti di accogliervi al Tempio per una performance musicale calorosa e armoniosa.
Espanol :
El coro Ch?ur Adhémar, la Chorale Résounance y Les Baladins se reúnen en el Templo para ofrecer un espectáculo musical cálido y armonioso.
L’événement Concert de Chœur Adhémar, la chorale Résounance et Les Baladins Montélimar a été mis à jour le 2025-11-24 par Montélimar Tourisme Agglomération