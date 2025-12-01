Concert de Chœur Adhémar, la chorale Résounance et Les Baladins Au Temple Montélimar

Concert de Chœur Adhémar, la chorale Résounance et Les Baladins

Au Temple 1 Rue Porte Neuve Montélimar Drôme

Début : 2025-12-20 17:00:00

fin : 2025-12-20

2025-12-20

La chorale réunissant le Chœur Adhémar, la Chorale Résounance et Les Baladins vous donne rendez-vous au Temple pour un moment musical chaleureux et harmonieux.

Au Temple 1 Rue Porte Neuve Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 09 71 tessa.vanchinhdugo@montelimar-agglo.fr

English :

The choir of Ch?ur Adhémar, Chorale Résounance and Les Baladins invites you to the Temple for a warm and harmonious musical moment.

German :

Der Chor, der den Ch?ur Adhémar, den Chorale Résounance und Les Baladins vereint, lädt Sie im Tempel zu einem warmen und harmonischen musikalischen Moment ein.

Italiano :

Il coro Ch’ur Adhémar, la Chorale Résounance e Les Baladins sono lieti di accogliervi al Tempio per una performance musicale calorosa e armoniosa.

Espanol :

El coro Ch?ur Adhémar, la Chorale Résounance y Les Baladins se reúnen en el Templo para ofrecer un espectáculo musical cálido y armonioso.

