Concert de chœur d’hommes Rhos Male Voice Choir Rouen

Concert de chœur d’hommes Rhos Male Voice Choir

Début : 2025-10-29 20:00:00

2025-10-29

La chœur Rhos Male Voice “Cor Meibion Rhosllannerchrugog” en gallois se produira lors d’un concert à l’église Saint-Maclou le mercredi 29 octobre.

En août 2025, la choeur a remporté le premier prix du prestigieux National Eisteddfod dans la catégorie des choeurs d’hommes. L’ Eisteddfod est un festival ancien d’une semaine qui célèbre tous les aspects de la culture galloise.

Le chœur a été fondée en 1891 dans le village de Rhosllanerchrugog, juste à l’extérieur de la ville de Wrexham, dans le nord du Pays de Galles.

La chœur interprétera un large éventail de morceaux, notamment des hymnes et des chansons folkloriques gallois populaires, des refrains d’opéra et des succès tirés de comédies musicales. .

