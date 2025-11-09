Concert de choeur d’hommes Saint-Pierre-d’Irube

Concert de choeur d’hommes

Un évènement exceptionnel qui réunira quatre chœurs d’hommes du Pays Basque,Aizkoa de Bayonne, Adixkideak d’Anglet, Haiz’Egoa et Oldarra.

Au profit de la Banque Alimentaire du Pays basque. .

Eglise Saint-Pierre-d’Irube 64990 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 65 05

