Concert de choeur d’hommes Saint-Pierre-d’Irube
Concert de choeur d’hommes Saint-Pierre-d’Irube dimanche 9 novembre 2025.
Concert de choeur d’hommes
Eglise Saint-Pierre-d’Irube Pyrénées-Atlantiques
Début : 2025-11-09
fin : 2025-11-09
2025-11-09
Un évènement exceptionnel qui réunira quatre chœurs d’hommes du Pays Basque,Aizkoa de Bayonne, Adixkideak d’Anglet, Haiz’Egoa et Oldarra.
Au profit de la Banque Alimentaire du Pays basque. .
Eglise Saint-Pierre-d’Irube 64990 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 65 05
