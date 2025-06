Concert de « Chœur et orchestre Col Canto » Dimanche 29 juin à 16h à l’Eglise de Dompierre sur Besbre Eglise de Dompierre sur Besbre Dompierre-sur-Besbre 29 juin 2025 16:00

Concert de « Chœur et orchestre Col Canto » Dimanche 29 juin à 16h à l'Eglise de Dompierre sur Besbre
Eglise St Joseph De Dompierre sur Besbre
Dompierre-sur-Besbre
Allier

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2025-06-29 16:00:00

fin : 2025-06-29 18:00:00

2025-06-29

Voyage musical à travers les siècles , Chœur et orchestre COL CANTO

Dompierre-sur-Besbre 03290 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 76 00 53 38 bernard03derudder@gmail.com

English :

Musical journey through the centuries , Choir and orchestra COL CANTO

German :

Musikalische Reise durch die Jahrhunderte , Ch?ur und Orchester COL CANTO

Italiano :

Un viaggio musicale attraverso i secoli , Coro e orchestra COL CANTO

Espanol :

Un viaje musical a través de los siglos , Coro y orquesta COL CANTO

