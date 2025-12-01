Concert de Chœur et orchestre Col Canto Moulins

Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concert de Chants de Noël, par le chœur et l’orchestre Col Canto.
Église Saint-Pierre de Moulins Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 76 00 53 38  bernard03derudder@gmail.com

Concert of Christmas carols by the Col Canto choir and orchestra.

Weihnachtsliederkonzert mit dem Chor und dem Orchester Col Canto.

Concerto di canti natalizi del coro e dell’orchestra Col Canto.

Concierto de villancicos a cargo del coro y la orquesta Col Canto.

