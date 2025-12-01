Concert de Chœur et orchestre Col Canto Moulins
Concert de Chœur et orchestre Col Canto Moulins dimanche 21 décembre 2025.
Concert de Chœur et orchestre Col Canto
Église Saint-Pierre de Moulins Moulins Allier
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-21 15:30:00
fin : 2025-12-21 17:15:00
Date(s) :
2025-12-21
Concert de Chants de Noël, par le chœur et l’orchestre Col Canto.
Église Saint-Pierre de Moulins Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 76 00 53 38 bernard03derudder@gmail.com
English :
Concert of Christmas carols by the Col Canto choir and orchestra.
German :
Weihnachtsliederkonzert mit dem Chor und dem Orchester Col Canto.
Italiano :
Concerto di canti natalizi del coro e dell’orchestra Col Canto.
Espanol :
Concierto de villancicos a cargo del coro y la orquesta Col Canto.
