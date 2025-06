Concert de Choeur – PLAISANCE Plaisance 20 juin 2025 20:45

Gers

Concert de Choeur PLAISANCE Eglise Plaisance Gers

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-20 20:45:00

fin : 2025-06-20

Date(s) :

2025-06-20

Mezza Voce, la chorale Plaisance-Tarbes, invite Babel Canto pour une série de 3 concerts avec une programmation très originale… Tour d’horizon de musiques sans frontières

.

PLAISANCE Eglise

Plaisance 32160 Gers Occitanie +33 5 62 36 84 59 mezzavoce2021@gmail.com

English :

Mezza Voce, the Plaisance-Tarbes choir, invites Babel Canto for a series of 3 concerts with a highly original program… An overview of music without borders?

German :

Mezza Voce, der Chor Plaisance-Tarbes, lädt Babel Canto zu einer Reihe von drei Konzerten mit einem sehr originellen Programm ein… Tour d’horizon von Musik ohne Grenzen?

Italiano :

Mezza Voce, il coro di Plaisance-Tarbes, invita Babel Canto a una serie di 3 concerti con un programma molto originale… Una panoramica sulla musica senza frontiere?

Espanol :

Mezza Voce, el coro de Plaisance-Tarbes, invita a Babel Canto a una serie de 3 conciertos con un programa muy original… Un panorama de la música sin fronteras..

L’événement Concert de Choeur Plaisance a été mis à jour le 2025-06-12 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65