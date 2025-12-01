Concert de choeurs de femmes par Daunas de Cör Église Saint-Saturnin Argelès-Gazost

Concert de choeurs de femmes par Daunas de Cör

Église Saint-Saturnin ARGELES-GAZOST

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-12-30 20:30:00

fin : 2025-12-30

2025-12-30

Église Saint-Saturnin ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 97 22 66

