Concert de choeurs de femmes par Daunas de Cör Église Saint-Saturnin Argelès-Gazost mardi 30 décembre 2025.

Église Saint-Saturnin ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : 
Début : 2025-12-30 20:30:00
fin : 2025-12-30
Début : 2025-12-30 20:30:00
fin : 2025-12-30

Date(s) :
2025-12-30

Église Saint-Saturnin ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 97 22 66 

