Concert de choeurs féminins – Avenue de l'Abbaye Lahonce, 17 mai 2025 20:00, Lahonce.

Début : 2025-05-17 20:00:00

Deux ensembles vocaux féminins seront à l’honneur lors de cette soirée.

Shashlika, Un groupe de femmes haut en couleurs qui aime butiner des chants à travers le monde, avec une prédilection particulière pour les Balkans et qui les assaisonne d’accompagnements bigarrés harpe, cajon, violon, accordéon, flûte ou tuba…

Sorgin Band, 12 femmes réunies par l’amitié et l’amour du chant dont le répertoire est constitué de chants basques et de musiques du monde. .

