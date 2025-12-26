Concert de Chorale Ault

Concert de Chorale

Rue du Moulin Ault Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31 20:30:00

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-31

Entrée 5€ Gratuit pour les moins de 16 ans.

Réservation obligatoire

Le Jeune Chœur de l’Oise accueille des jeunes de tous horizons, d’influences et de cultures différentes, réunis par la passion du chant choral. Ils ont en commun d’avoir tous pris part au cursus CHAM de l’Oise (Classe à Horaires Aménagés Musique, équivalent du sport/étude pour le chant). L’objectif est la pratique chantée, effectuée en groupe, et l’épanouissement dans la musique vocale. Le chœur est constitué de 15 chanteuses de 14 à 17 ans.

Dès 2014, elles sont sur les routes de France avec aujourd’hui des sollicitations à l’internationale. L’ambiance entre elles est harmonieuse et toutes démontrent une soif d’apprendre qui les pousse à toujours chercher davantage d’élan musical dans leur expression vocale. Le travail est technique, sémantique et largement axé sur la théâtralisation des performances.

Les collaborations sont nombreuses, avec l’Orchestre Philarmonique de l’Oise notamment. Le chœur a participé à l’émission La France a un incroyable talent sur M6, en accédant aux demi-finales, et totalise plus de 2 millions de vues sur sa chaîne web. France Inter, Télérama et France Musique se sont penchés sur les actions de l’ensemble vocal qui s’est produit plusieurs fois au Zénith de Paris. En 2017 les chanteuses remportent le 1er Prix et le Prix Spécial du Jury au Concours International Bellan.

Une tournée aux Etats-Unis est en préparation. Le Chef de chœur, Valéry THUET, dirige le chœur depuis sa création et réalise la quasi-totalité des arrangements vocaux. C’est ici la promesse d’une soirée époustouflante.

Durée 2 heures.

Buvette sur place

Rue du Moulin Ault 80460 Somme Hauts-de-France +33 3 22 60 41 21 cameocine.ault80@gmail.com

English :

Admission: 5? Free for children under 16.

Reservations required

The Jeune Ch?ur de l’Oise welcomes young people from all backgrounds, influences and cultures, united by a passion for choral singing. What they have in common is that they have all taken part in the Oise CHAM curriculum (Classe à Horaires Aménagés Musique, the equivalent of sport/study for singing). The aim is to practice singing as a group, and to develop their vocal skills. The choir is made up of 15 singers aged 14 to 17.

Since 2014, they have been on the road in France, and are now being invited to perform internationally. The atmosphere among them is harmonious, and they all demonstrate a thirst for learning that drives them to constantly seek greater musical momentum in their vocal expression. The work is technical, semantic and largely focused on the dramatization of performances.

Collaborations are numerous, notably with the Orchestre Philarmonique de l’Oise. Le ch?ur took part in La France a un incroyable talent on M6, reaching the semi-finals, and has over 2 million views on its web channel. France Inter, Télérama and France Musique have reported on the actions of the vocal ensemble, which has performed several times at the Zénith in Paris. In 2017, the singers won 1st Prize and the Prix Spécial du Jury at the Bellan International Competition.

A tour of the United States is in preparation. Choirmaster Valéry THUET has directed the choir since its creation, and is responsible for almost all vocal arrangements. The promise of a breathtaking evening.

Duration 2 hours.

Refreshment bar on site

