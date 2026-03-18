Concert De Chorale

Eglise de Cormes Cormes Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-29 16:00:00

fin : 2026-11-29

Date(s) :

2026-11-29

Chant chorale à 2 et 4 voix Asler, Nordqvist, Costeley, Viskov, Hable, Bortniasky, Bach, etc. … .

Eglise de Cormes Cormes 72400 Sarthe Pays de la Loire +33 6 07 64 96 48

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Concert De Chorale Cormes a été mis à jour le 2026-03-18 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude