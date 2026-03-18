Concert De Chorale Cormes
Concert De Chorale Cormes dimanche 29 novembre 2026.
Concert De Chorale
Eglise de Cormes Cormes Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-29 16:00:00
fin : 2026-11-29
Date(s) :
2026-11-29
Chant chorale à 2 et 4 voix Asler, Nordqvist, Costeley, Viskov, Hable, Bortniasky, Bach, etc. … .
Eglise de Cormes Cormes 72400 Sarthe Pays de la Loire +33 6 07 64 96 48
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English :
L’événement Concert De Chorale Cormes a été mis à jour le 2026-03-18 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude