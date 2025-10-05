Concert de chorale Jumilhac-le-Grand

Concert de chorale Jumilhac-le-Grand dimanche 5 octobre 2025.

Concert de chorale

Eglise Jumilhac-le-Grand Dordogne

Début : 2025-10-05

fin : 2025-10-05

2025-10-05

Cantaredia, le choeur de femmes de l’Ensemble Vocale de St. Yrieix la Perche, sous la direction de Chris Norris, accompagné par Bohdan Potapchuk.

Eglise Jumilhac-le-Grand 24630 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 86 71 05 18

English : Concert de chorale

Cantaredia, the women?s choir of the Ensemble Vocale de St. Yrieix la Perche, under the direction of Chris Norris, accompanied by Bohdan Potapchuk.

German : Concert de chorale

Cantaredia, der Frauenchor des Ensemble Vocale de St. Yrieix la Perche, unter der Leitung von Chris Norris, begleitet von Bohdan Potapchuk.

Italiano :

Cantaredia, il coro femminile dell’Ensemble Vocale de St. Yrieix la Perche, diretto da Chris Norris e accompagnato da Bohdan Potapchuk.

Espanol : Concert de chorale

Cantaredia, el coro femenino del Ensemble Vocale de St. Yrieix la Perche, dirigido por Chris Norris y acompañado por Bohdan Potapchuk.

