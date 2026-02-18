Concert de Chorale L’Atelier, Médiathèque de Plouescat Plouescat
Début : 2026-03-29 15:30:00
Concert de chorale Plouescataise de DUDI Chante la vie et de chorale de la Côte des Légendes de Lesneven. .
L’Atelier, Médiathèque de Plouescat 14 Place du Dauphin Plouescat 29430 Finistère Bretagne +33 2 98 69 88 81
