Concert de Chorale L’Atelier, Médiathèque de Plouescat Plouescat

Concert de Chorale

L’Atelier, Médiathèque de Plouescat 14 Place du Dauphin Plouescat Finistère

Début : 2026-03-29 15:30:00

Concert de chorale Plouescataise de DUDI Chante la vie et de chorale de la Côte des Légendes de Lesneven. .

English : Concert de Chorale

