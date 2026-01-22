Concert de chorale Sainte-Eulalie-de-Cernon
Concert de chorale Sainte-Eulalie-de-Cernon dimanche 25 janvier 2026.
Concert de chorale
Sainte-Eulalie-de-Cernon Aveyron
Début : 2026-01-25
fin : 2026-01-25
2026-01-25
L’association Fortissimo vous invite à son concert de chorale.
Les couacs, choeur varié d’adultes et sans chichi au répertoire de tous styles, dirigé par Hélène HAV.
A 16h30, en l’église .
Sainte-Eulalie-de-Cernon 12230 Aveyron Occitanie
The Fortissimo association invites you to its choir concert.
