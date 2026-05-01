Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concert de chorales à la Martyre Route de Ploudiry La Martyre

Concert de chorales à la Martyre Route de Ploudiry La Martyre samedi 9 mai 2026.

Lieu : Route de Ploudiry

Adresse : Maison du Plateau

Ville : 29800 La Martyre

Département : Finistère

Début : samedi 9 mai 2026

Fin : dimanche 10 mai 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

La Martyre

Concert de chorales à la Martyre

Route de Ploudiry Maison du Plateau La Martyre Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 20:00:00
fin : 2026-05-09 22:00:00

Date(s) :
2026-05-09

La chorale L’Air du Temps de l’Amicale Laïque du Plateau de Ploudiry, sous la direction de Véronique Rousseau accueille la chorale A Cat Voix de Brest, dirigée par Cathy Wienhoeft.   .

Route de Ploudiry Maison du Plateau La Martyre 29800 Finistère Bretagne +33 6 45 88 26 05 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert de chorales à la Martyre

L’événement Concert de chorales à la Martyre La Martyre a été mis à jour le 2026-05-02 par OT LANDERNEAU DAOULAS

À voir aussi à La Martyre (Finistère)