Concert de chorales à la Martyre Route de Ploudiry La Martyre
Concert de chorales à la Martyre Route de Ploudiry La Martyre samedi 9 mai 2026.
La Martyre
Concert de chorales à la Martyre
Route de Ploudiry Maison du Plateau La Martyre Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 20:00:00
fin : 2026-05-09 22:00:00
Date(s) :
2026-05-09
La chorale L’Air du Temps de l’Amicale Laïque du Plateau de Ploudiry, sous la direction de Véronique Rousseau accueille la chorale A Cat Voix de Brest, dirigée par Cathy Wienhoeft. .
Route de Ploudiry Maison du Plateau La Martyre 29800 Finistère Bretagne +33 6 45 88 26 05
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English : Concert de chorales à la Martyre
L’événement Concert de chorales à la Martyre La Martyre a été mis à jour le 2026-05-02 par OT LANDERNEAU DAOULAS