Concert de chorales à Plouédern Église de Plouédern Plouédern

Concert de chorales à Plouédern

Église de Plouédern 1 Place de la Mairie Plouédern Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-09 15:00:00

fin : 2025-11-09 18:00:00

Date(s) :

2025-11-09

Venez écouter les chorales de la Côte des Légendes de Lesneven et des Quatre Vents de Bohars à l’église de Plouédern. .

Église de Plouédern 1 Place de la Mairie Plouédern 29800 Finistère Bretagne +33 6 79 55 31 82

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Concert de chorales à Plouédern Plouédern a été mis à jour le 2025-10-25 par OT LANDERNEAU DAOULAS