Concert de chorales à Plouédern Église de Plouédern Plouédern
Concert de chorales à Plouédern Église de Plouédern Plouédern dimanche 9 novembre 2025.
Concert de chorales à Plouédern
Église de Plouédern 1 Place de la Mairie Plouédern Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-09 15:00:00
fin : 2025-11-09 18:00:00
Date(s) :
2025-11-09
Venez écouter les chorales de la Côte des Légendes de Lesneven et des Quatre Vents de Bohars à l’église de Plouédern. .
Église de Plouédern 1 Place de la Mairie Plouédern 29800 Finistère Bretagne +33 6 79 55 31 82
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Concert de chorales à Plouédern Plouédern a été mis à jour le 2025-10-25 par OT LANDERNEAU DAOULAS