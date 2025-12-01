Concert de chorales Bas-en-Basset

Concert de chorales

Eglise Bas-en-Basset Haute-Loire

2025-12-21 15:00:00

2025-12-21

2025-12-21

Concert de chorales de l’ensemble vocal CHOEUR A COEURS à l’église de Bas-en-Basset avec la participation de la chorale Mélimélodie de Dunières. Entrée libre. Concert au profit des restos du coeur.

Eglise Bas-en-Basset 43210 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 95 44

English :

Choir concert by the CHOEUR A COEURS vocal ensemble at Bas-en-Basset church, with the participation of the Mélimélodie choir from Dunières. Free admission. Benefit concert for the Restos du Coeur.

German :

Chorkonzert des Vokalensembles CHOEUR A COEURS in der Kirche von Bas-en-Basset unter Mitwirkung des Chores Mélimélodie aus Dunières. Der Eintritt ist frei. Konzert zu Gunsten der Restos du Coeur .

Italiano :

Concerto dell’ensemble vocale CHOEUR A COEURS nella chiesa di Bas-en-Basset con la partecipazione del coro Mélimélodie di Dunières. Ingresso libero. Concerto a favore dei Restos du Coeur.

Espanol :

Concierto coral del conjunto vocal CHOEUR A COEURS en la iglesia de Bas-en-Basset con la participación del coro Mélimélodie de Dunières. Entrada gratuita. Concierto a beneficio de los Restos du Coeur.

