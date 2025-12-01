Concert de chorales Église Saint-Nicolas Dompaire

Concert de chorales

Église Saint-Nicolas 50-86 Place Général Leclerc Dompaire Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2025-12-14 16:00:00

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-14

Concert de plusieurs chorales.

Le chœur d’hommes les copains d’accords direction Daniel Louis et les chœurs d’APSOLSI de Sapois direction Pierre Toussaint.Tout public

0 .

Église Saint-Nicolas 50-86 Place Général Leclerc Dompaire 88270 Vosges Grand Est louis.girancourt@orange.fr

English :

Concert by several choirs.

The men’s choir les copains d’accords, directed by Daniel Louis, and the APSOLSI choir from Sapois, directed by Pierre Toussaint.

German :

Konzert mehrerer Chöre.

Der Männerchor Les copains d’accords unter der Leitung von Daniel Louis und die Chöre von APSOLSI aus Sapois unter der Leitung von Pierre Toussaint.

Italiano :

Concerto di diversi cori.

Il coro maschile les copains d’accords, diretto da Daniel Louis, e il coro APSOLSI di Sapois, diretto da Pierre Toussaint.

Espanol :

Concierto de varios coros.

El coro masculino les copains d’accords, dirigido por Daniel Louis, y el coro APSOLSI de Sapois, dirigido por Pierre Toussaint.

