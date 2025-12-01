Concert de chorales Église Saint-Nicolas Dompaire
Concert de chorales Église Saint-Nicolas Dompaire dimanche 14 décembre 2025.
Concert de chorales
Église Saint-Nicolas 50-86 Place Général Leclerc Dompaire Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2025-12-14 16:00:00
fin : 2025-12-14
Date(s) :
2025-12-14
Concert de plusieurs chorales.
Le chœur d’hommes les copains d’accords direction Daniel Louis et les chœurs d’APSOLSI de Sapois direction Pierre Toussaint.Tout public
0 .
Église Saint-Nicolas 50-86 Place Général Leclerc Dompaire 88270 Vosges Grand Est louis.girancourt@orange.fr
English :
Concert by several choirs.
The men’s choir les copains d’accords, directed by Daniel Louis, and the APSOLSI choir from Sapois, directed by Pierre Toussaint.
German :
Konzert mehrerer Chöre.
Der Männerchor Les copains d’accords unter der Leitung von Daniel Louis und die Chöre von APSOLSI aus Sapois unter der Leitung von Pierre Toussaint.
Italiano :
Concerto di diversi cori.
Il coro maschile les copains d’accords, diretto da Daniel Louis, e il coro APSOLSI di Sapois, diretto da Pierre Toussaint.
Espanol :
Concierto de varios coros.
El coro masculino les copains d’accords, dirigido por Daniel Louis, y el coro APSOLSI de Sapois, dirigido por Pierre Toussaint.
L’événement Concert de chorales Dompaire a été mis à jour le 2025-11-17 par OT MIRECOURT