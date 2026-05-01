Cabanac-et-Villagrains

Concert de chorales Echorallye

Eglise Cabanac-et-Villagrains Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 15:30:00

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-17

UN DIMANCHE QUI VA FAIRE VIBRER CABANAC ET VILLAGRAINS !

Le 17 mai, préparez-vous à un après-midi plein d’énergie et d’émotions avec un concert de chorales à ne pas manquer

Sur scène

Le Chœur du Ciron (Préchac)

Les Amis de l’Ormée (Floirac)

Voix Sans Cible (Cabanac-et-Villagrains)

Ouverture des portes à 15h

Concert à 15h30

Église de Cabanac

Des voix puissantes, des harmonies envoûtantes et une ambiance chaleureuse dans le cadre unique de l’église de Cabanac

Entrée au chapeau venez comme vous êtes, repartez avec des frissons !

Invitez vos amis, partagez, et surtout… venez chanter avec nous (ou au moins taper dans les mains ) .

Eglise Cabanac-et-Villagrains 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 68 13 50 73 ajmcabanac@gmail.com

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English :

L’événement Concert de chorales Echorallye Cabanac-et-Villagrains a été mis à jour le 2026-05-12 par Sud Bordeaux Tourisme