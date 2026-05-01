Concert de chorales Echorallye Cabanac-et-Villagrains
Concert de chorales Echorallye Cabanac-et-Villagrains dimanche 17 mai 2026.
Cabanac-et-Villagrains
Concert de chorales Echorallye
Eglise Cabanac-et-Villagrains Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 15:30:00
fin : 2026-05-17
Date(s) :
2026-05-17
UN DIMANCHE QUI VA FAIRE VIBRER CABANAC ET VILLAGRAINS !
Le 17 mai, préparez-vous à un après-midi plein d’énergie et d’émotions avec un concert de chorales à ne pas manquer
Sur scène
Le Chœur du Ciron (Préchac)
Les Amis de l’Ormée (Floirac)
Voix Sans Cible (Cabanac-et-Villagrains)
Ouverture des portes à 15h
Concert à 15h30
Église de Cabanac
Des voix puissantes, des harmonies envoûtantes et une ambiance chaleureuse dans le cadre unique de l’église de Cabanac
Entrée au chapeau venez comme vous êtes, repartez avec des frissons !
Invitez vos amis, partagez, et surtout… venez chanter avec nous (ou au moins taper dans les mains ) .
Eglise Cabanac-et-Villagrains 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 68 13 50 73 ajmcabanac@gmail.com
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English :
L’événement Concert de chorales Echorallye Cabanac-et-Villagrains a été mis à jour le 2026-05-12 par Sud Bordeaux Tourisme