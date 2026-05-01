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Concert de chorales Echorallye Cabanac-et-Villagrains

Concert de chorales Echorallye Cabanac-et-Villagrains

Concert de chorales Echorallye Cabanac-et-Villagrains dimanche 17 mai 2026.

Adresse : Eglise

Ville : 33650 Cabanac-et-Villagrains

Département : Gironde

Début : dimanche 17 mai 2026

Fin : dimanche 17 mai 2026

Heure de début : 15:30:00

Tarif :

Cabanac-et-Villagrains

Concert de chorales Echorallye

Eglise Cabanac-et-Villagrains Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 15:30:00
fin : 2026-05-17

Date(s) :
2026-05-17

UN DIMANCHE QUI VA FAIRE VIBRER CABANAC ET VILLAGRAINS !

Le 17 mai, préparez-vous à un après-midi plein d’énergie et d’émotions avec un concert de chorales à ne pas manquer

Sur scène
Le Chœur du Ciron (Préchac)
Les Amis de l’Ormée (Floirac)
Voix Sans Cible (Cabanac-et-Villagrains)

Ouverture des portes à 15h
Concert à 15h30
Église de Cabanac

Des voix puissantes, des harmonies envoûtantes et une ambiance chaleureuse dans le cadre unique de l’église de Cabanac

Entrée au chapeau venez comme vous êtes, repartez avec des frissons !

Invitez vos amis, partagez, et surtout… venez chanter avec nous (ou au moins taper dans les mains )   .

Eglise Cabanac-et-Villagrains 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 68 13 50 73  ajmcabanac@gmail.com

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English :

L’événement Concert de chorales Echorallye Cabanac-et-Villagrains a été mis à jour le 2026-05-12 par Sud Bordeaux Tourisme

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