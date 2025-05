Concert de Chorales Hôtel de Ville – Grands Salons de l’Hôtel de Ville Nancy, 18 mai 2025 16:00, Nancy.

Meurthe-et-Moselle

Concert de Chorales Hôtel de Ville Grands Salons de l’Hôtel de Ville 1 Place Stanislas Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2025-05-18 16:00:00

fin : 2025-05-18

Date(s) :

2025-05-18

Concert de Chorales dans les grands salons de l’Hôtel de Ville, accueillant les chorales « Centre Pouchkine » et « Les Croissants D’Or ».Tout public

0 .

Grands Salons de l’Hôtel de Ville 1 Place Stanislas

Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 00

English :

Choir concert in the grand salons of the Hôtel de Ville, featuring the « Centre Pouchkine » and « Les Croissants D’Or » choirs.

German :

Chorkonzert in den großen Salons des Rathauses, bei dem die Chöre « Centre Pouchkine » und « Les Croissants D’Or » auftreten.

Italiano :

Concerto corale nei grandi saloni dell’Hôtel de Ville, con i cori « Centre Pouchkine » e « Les Croissants D’Or ».

Espanol :

Concierto coral en los grandes salones del Hôtel de Ville, con los coros « Centre Pouchkine » y « Les Croissants D’Or ».

L’événement Concert de Chorales Hôtel de Ville Nancy a été mis à jour le 2025-05-08 par DESTINATION NANCY